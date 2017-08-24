Штайнмайер: немецкие военные будут в Литве, пока ситуация с безопасностью не изменится

Возглавляющие дислоцированный в Литве международный батальон союзников немецкие военные будут находиться в стране до тех пор, пока ситуация с безопасностью не изменится в лучшую сторону, говорит находящийся в четверг в Вильнюсе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Ситуация после противоправной аннексии Крыма изменилась, и Литва в большей степени, чем любая другая страна ощущает эту угрозу", - сказал журналистам президент Германии на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Я не могу сейчас точно ответить на вопрос, как долго немецкие военнослужащие будут находиться в Литве. Пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, нам нужно будет выполнять это решение", - добавил он.

Международные батальоны НАТО размещены в Балтийских странах и Польше в этом году. Альянс утверждает, что таким образом он реагирует на действия России в Украине и в регионе Балтийского моря.

Д. Грибаускайте заявила, что хотя батальоны сформированы из военнослужащих 23 стран - членов НАТО, они обеспечивают только сдерживание, а чтобы еще улучшить возможности обороны стран Балтии, необходимы и другие средства.

"Мы будем инвестировать и впредь, чтобы следующий саммит НАТО был посвящен дальнейшей реформе НАТО, которая должна инвестировать в новое качество и скорость принятия решений, должна пересмотреть карту дислокации сил НАТО, уделяя больше внимания восточному флангу НАТО и особенно противовоздушной обороне", - сказала глава государства.

Она еще раз приветствовала решение Берлина возглавить батальон в Литве и сказала, что "Германия смогла преодолеть довольно сложные чувства, принимая такое решение".

Немцы с осторожностью относятся к возможности сильного укрепления армии Германии и направления своих военных в Восточную Европу после ужасов нацизма в XX веке. Внимание немцев к нацистской оккупации наблюдатели объясняют привитым им после войны чувством вины. В стране распространено убеждение, что большая часть соседей до сих пор не забыла германский или прусский милитаризм во второй половине XIX-ого века и в начале XX-ого века.

Сотрудничество Литвы с Германией в военной сфере особенно возросло в последние годы. Литва покупает у Германии немало вооружений и военной техники, в том числе - боевые машины пехоты и гаубицы.