Шойгу заявил, что миссия воздушной полиции НАТО угрожает безопасности России

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ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 14:22
Патрулирование воздушного пространства стран Балтии силами воздушной полиции НАТО является угрозой безопасности России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Москве на открытии Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
© RIA/Scanpix

По его словам, деятельность миссии НАТО фактически стала составной частью зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности РФ", - сказал российский министр.

Министр напомнил, что при обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договоренностей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море.

"Считаем эти соглашения принципиально важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Напомним, что миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

До 2014 года миссия осуществлялась только с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, впоследствии миссия была усилена в ответ на действия России на Украине.

Стоит также отметить, что самолеты НАТО постоянно сопровождают российские военные самолеты, при этом россияне летают в выключенными транспондерами. Этот вопрос постоянно поднимается литовской стороной и на уровне НАТО в общем.

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