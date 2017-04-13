Шимашюс: ничего не знаю о нелегальном финансировании партии

Как известно, генпрокурор Литвы обратился к парламенту с просьбой лишить депутатской неприкосновенности члена фракции Движения либералов Гинтараса Степонавичюса.

"Мне не известны факты о нелегальном финансировании партии. В последние год в партии провели два независимых аудита: финансовый и аудит на прозрачность. Мы не нашли никаких данных о том, что партия могла получать незаконное финансирование. Я нахожусь в рядах либералов потому, что верю в идеи либерализма. Сколько потребуется, столько буду бороться", - заявил в социальной сети Шимашюс.

Он заметил, что Степонавичюс не должен прикрываться депутатским иммунитетом.

"Если Степонавичюс будет прикрываться иммунитетом и мандатом, ответ будет однозначным - он должен отказаться от мандата. Поскольку он не прикрывается, он сам обратился к спикеру, чтобы как можно скорее решился вопрос его иммунитета, чтобы можно было юридически рассмотреть дело, желаю депутатам и руководству парламента сделать это", - сказал политик на пресс-конференции в парламенте.

Он несколько раз подчеркнул, что Движению либералов как партии обвинения не предъявлены, и что "какие-то деньги, которых не должно было быть, партия не получила, не должна была получить и не получила". Шимашюс сказал в парламенте, что после того, как юридическим лицам запретили финансировать партии, Движение либералов не получало финансирования от юридических лиц.

"это совершенно понятно. Иначе быть не может", - сказал Шимашюс.