Шимашюс готов строить Национальный стадион в Вильнюсе и с одним участником

При этом мэр всё же надеется, что консорциум изменит своё решение.

Р.Шимашюс утверждает, что муниципалитет продолжит проведение конкурса даже в том случае, если в нём будет участвовать только Icor.

Он заверил, что городское самоуправление не остановит конкурс, хотя некоторые члены конкурсной комиссии, по сведениям BNS, советовали так поступить. Если с этим одним участником конкурса удастся договориться, то, как отметил градоначальник, не будет угрозы лишиться финансовой поддержки ЕС.

Договор с инвестором будет подписан на 25 лет. Планируемая стоимость строительства стадиона составит 88,5 млн. евро (с НДС), из них средства Евросоюза составят 33,6 млн. евро, в комплексе должно быть не менее 3 футбольных поля, легкоатлетический стадион, спортзалы, центр культурного развития, детский сад. Если конкурс состоится, как планировалось, то контракт с исполнителем вступит в силу с апреля 2019 г., тогда и начнётся строительство.

Конкурс на строительство Национального стадиона был объявлен в сентябре прошлого года, а предварительные предложения участники могут подавать до 21 октября.