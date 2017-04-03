Шесть угроз. Краткий обзор отчета литовской разведки

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BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 10:56
В понедельник литовские разведывательные ведомства опубликовали оценку угроз нацбезопасности. Информационное агенство BNS вкратце рассказывает о шести основных угрозах, названных в документе.
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos "Zapad 2013"
© RIA Novosti / "Infogra"

Российская внешняя политика. Россия продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем. Власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина, поэтому растет риск непрогнозируемых действий. Россия будет продолжать активный шпионаж и кибернетические атаки.

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Независимость Беларуси от России. Россия попытается укрепить влияние в Беларуси, позиция Москвы станет более жесткой. В сфере военного влияния не исключаются провокации во время сентябрьских совместных военных учений "Запад 2017". Беларусь будет продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны.

"В связи со значительными рычагами влияния России в Белоруссии не исключаются провокации или возможность предумышленных инцидентов на границах с Литвой и Польшей во время военных учений "Запад 2017", которые будут проходит на границе", - отмечают разведывательные ведомства.

В документе акцентируется, что наибольшую угрозу для Литвы по-прежнему представляет агрессивная внешняя политика России, концентрация ее военных мощностей у границы страны и активная разведывательная деятельность.

Недавно белорусское оборонное ведомство сообщило, что в учениях "Запад 2017" с 14 по 20 сентября примут участие 13 тыс. военных, они будут носить оборонный характер.

Литовская же разведка утверждает, что "вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО".

В документе отмечается, что в ближайшее время Россия дислоцирует в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" на постоянной основе, "мотивируя этот шаг якобы ответом на действия НАТО". До сих пор эти установки привозились в Калининградскую область только на учения, а потом увозились.

Энергетика и экономика. Здесь опасность представляет строительство БелАЭС в Островце и попытки оживить проект Балтийской АЭС в Калининградской области, а также попытки сохранить позиции "Газпрома". Россия будет стремиться с снижению грузовых потоков через Балтийские страны.

Пропаганда. Российская пропаганда будет стремиться к снижению поддержки литовской системы Минобороны, дислокации сил НАТО, попытается дискредитировать литовскую историю и энергетическую политику. С этой целью Москва активизирует деятельность на литовском языке через порталы и социальные сети.

Национальные меньшинства. Россия продолжит попытки эскалации национального противостояния. Поддерживающие Россию силы попытаются объединиться на основе антизападных ценностей, однако значительного влияния в литовской политике, пожалуй, не получат.

Россия стремиться повысить влияние на литовскую общину татар и использовать споры о правах поляков Литвы, утверждают литовские разведывательные ведомства.

Как говорится в документе, Россия крайне заинтересована в том, чтобы зарубежные общины татар представляли лица, которые благосклонно относятся к осуществленной РФ аннексии Крыма. Запад обвиняет Россию в том, что в отношении проживающих в Крыму татар проводятся все большие репрессии.

"В последнее время Россия стремилась повысить свое влияние на Литовскую общину татар", - говорится в оценке угроз, которую опубликовали Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны.

"Сейчас поддерживаются инициативы по ослаблению влияния некоторых нынешних лидеров литовских татар с цель создания альтернативных местных татарских организаций", - говорится в документе.

По данным разведки, Россия также стремится использовать споры по поводу прав литовских поляков, российские дипломаты этой страны "не случайно публично подчеркивают, что в Литве нарушаются права не только русской, но и польской общин".

"Россия стремится интегрировать в политическую повестку соотечественников в Литве постоянно поднимаемые требования предоставить исключительные права общине поляков Вильнюсского края. После предоставления исключительных прав польской общине будут созданы предпосылки для влияния России с целью потребовать те же права и в итоге исключительный статус для русских во всех Балтийских государствах", - говорится в отчете.

"Эти стремления России подтверждает и координируемое посольством России в Вильнюсе политическое сотрудничество соотечественников с лицами, представляющими польские общины Вильнюсского края", - говорится в документе.

Терроризм. В ближайшей и средней временной перспективе угроза терроризма в Литве останется низкой, но Литва может стать одной из стран транзита террористов. Риск могут представлять попытки зарубежных мусульман оказать влияние на религиозную жизнь литовских мусульман.

BNS
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