Сенаторы США обсудят с руководством Литвы вопросы безопасности

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 08:05
Прибывающие в Вильнюс с визитом влиятельные сенаторы-республиканцы США Джон Маккейн и Линдси Грэм в четверг обсудят с литовским руководством вопросы безопасности.
Johnas McCainas
© AP/Scanpix

В Литву также прибывает сенатор-демократ Эми Клобушар.

"На встрече будут обсуждаться сотрудничество Литвы и США в области обороны, проведение в жизнь принятых на саммите НАТО в Варшаве решений, а также положение с безопасностью в Европе и нашем регионе", - указала BNS президентская пресс-служба.

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Американские политики встретятся также с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом, с премьером Саулюсом Сквернялисом. Также планируются их встречи с министрами иностранных дел и обороны Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом.

Сенаторы, прибывающие с двухдневным визитом, также посетят штаб НАТО, который начал действовать в Вильнюсе чуть больше года назад. Этот штаб называется интеграционной единицей сил НАТО.

По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Дональда Трампа.

Во время предвыборной президентской кампании в Центральной и Восточной Европы вызвали обеспокоенность заявления Д. Трампа о том, что он примет решение о том, защищать ли союзников по НАТО только после того, как взвесит, достаточно ли они финансируют оборону. В Литве и других странах региона также поднимались вопросы о связях избранного президента США и его окружения с Россией.

Возглавляющий в Сенате США Комитет по вопросам вооруженных сил Д. Маккейн и член этого комитета Л. Грэм перед выборами президента США обещали не голосовать за Д. Трампа.

BNS
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