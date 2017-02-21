Сенатор: я бы хотел видеть постоянное присутствие военных США в странах Балтии

"Я бы хотел видеть постоянное присутствие военных США в странах Балтии не только для дополнения усилий наших союзников по НАТО, но также и для обеспечения обязательств США перед суверенитетом и безопасностью стран Балтии", - сказал сенатор журналистам в Президентском дворце после встречи с президентом Далей Грибаускайте.

С 2014 года после аннексии Крыма США направили в каждую из стран Балтии и Польшу по роте своих военных. В Балтийских странах также были размещены специальные силы США.

В этом году для участия в учениях в Литве чаще будет бывать батальон из дислоцированной США в Польше бригады.

"Мы должны и впредь делать все, что в наших силах, чтобы помочь странам Балтии защитить себя", - сказал Р. Дурбин.

Американский политик литовского происхождения также обсудил с президентом просьбы Литвы к США принять более деятельное участие в обеспечении противовоздушной обороны (ПВО) стран Балтии.

Официальные лица стран Балтии уже давно говорят, что ПВО является одним из наиболее слабых мест Балтийских стран в военном отношении. С целью укрепления ПВО рассматриваются возможность предоставить более широкие полномочия осуществляющим миссию воздушной полиции истребителям союзников и возможность получения дополнительных наземных вооружений.

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) Литвы располагают только системами ПВО ближней дальности и приняли решение о покупке норвежских систем средней дальности NASAMS. Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн. евро. Литовские и зарубежные военные обсуждали возможность размещения в Литве в будущем зенитно-ракетных систем большой дальности Patriot, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты, однако никаких решений об этом на сегодняшний день не принято.

Р. Дурбин сказал, что поддерживает стремление Литвы получить от США больше гарантий в плане ПВО.

"Это очень важно для обеспечения того, чтобы страны Балтии не были уязвимы в случае агрессии Путина (президента России Владимира Путина - ред.), и я это полностью поддерживаю", - сказал сенатор.

"Я к этому готов. Как член Комитета по ассигнованиям, комитета, который тратит деньги, я готов (добиваться средств ПВО для стран Балтии). Я уверен, что это важное обязательство, которое мы должны взять на себя перед Польшей и Балтийскими странами", - добавил он.

О возможностях США обеспечить ПВО стран Балтии президент на прошлой неделе говорила с вице-президентом США Майком Пенсом.