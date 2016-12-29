Сенатор Маккейн: в Литве постоянно должны быть военные США

 (74)
BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 14:23
В Литве постоянно должны находиться военнослужащие США, говорит находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.
Johnas McCainas
© AP

"Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание (вооруженных сил США) - чтобы здесь всегда было определенное количество военных США", - сказал сенатор журналистам после встречи с президентом Далей Грибаускайте в четверг.

По его словам, важно, чтобы "друзья понимали, что США всегда с ними".

В четверг и пятницу в Вильнюсе находятся с визитом три сенатора США - республиканцы Дж.Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар, они обсуждают с литовским руководством вопросы безопасности.

Л. Грэм приветствовал решения по увеличению расходов на оборону и выразил надежду, что примеру Литвы последуют другие страны-члены НАТО. Он также сказал, что с усилиями России по вмешательству в дела других стран посредством кибернетических атак нужно бороться новыми санкциями, хотя и признал, что в результате этого, возможно, придется столкнуться с трудностями, если новые санкции будут применены, например, в отношении энергетического сектора.

"Я пытаюсь сказать, что нужно платить цену, но если мы это не остановим, то возникает угроза для самой демократии", - сказал сенатор Л. Грэм.

Он также отметил, что присутствие военнослужащих США в Литве - это стремление показать общность ценностей двух стран.

"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин не является другом демократии",- сказал Л. Грэм.

По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Д. Трампа.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сенатор Маккейн: Литва под угрозой - Россия стремится восстановить империю (250)

John McCain
Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю, говорит находящийся в Литве с визитом сенатор США Джон Маккейн.

Сенатор Маккейн: в Литве постоянно должны быть военные США (74)

Johnas McCainas
В Литве постоянно должны находиться военнослужащие США, говорит находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.

Послу Беларуси вручена нота по поводу нового инцидента с реактором для АЭС (24)

Belarusian Ambassador Alexander Korol
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о ещё одном инциденте с корпусом реактора Островецкой атомной электростанции (ОАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

В числе важнейших событий года премьер называет выборы в Сейм (11)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис одним из важнейших событий уходящего года называет парламентские выборы, которые перекроили политическую карту Литвы, а среди мировых событий - теракты в Европе.

Посол: стремления улучшить отношения с Россией обнаружить не удалось (92)

Посол: стремления улучшить отношения с Россией обнаружить не удалось
Российская сторона не увидела в программе и заявлениях премьера и членов правительства Литвы стремления улучшить отношения, заявил в интервью "Интерфаксу" посол России в Литве Александр Удальцов.
Facebook друзья
Rambler's Top100