Сенатор Маккейн: в Литве постоянно должны быть военные США

"Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание (вооруженных сил США) - чтобы здесь всегда было определенное количество военных США", - сказал сенатор журналистам после встречи с президентом Далей Грибаускайте в четверг.

По его словам, важно, чтобы "друзья понимали, что США всегда с ними".

В четверг и пятницу в Вильнюсе находятся с визитом три сенатора США - республиканцы Дж.Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар, они обсуждают с литовским руководством вопросы безопасности.

Л. Грэм приветствовал решения по увеличению расходов на оборону и выразил надежду, что примеру Литвы последуют другие страны-члены НАТО. Он также сказал, что с усилиями России по вмешательству в дела других стран посредством кибернетических атак нужно бороться новыми санкциями, хотя и признал, что в результате этого, возможно, придется столкнуться с трудностями, если новые санкции будут применены, например, в отношении энергетического сектора.

"Я пытаюсь сказать, что нужно платить цену, но если мы это не остановим, то возникает угроза для самой демократии", - сказал сенатор Л. Грэм.

Он также отметил, что присутствие военнослужащих США в Литве - это стремление показать общность ценностей двух стран.

"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин не является другом демократии",- сказал Л. Грэм.

По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Д. Трампа.