Сенатор Маккейн: Литва под угрозой - Россия стремится восстановить империю

После встречи с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом и парламентариями сенатор посетил мемориал 13 января у здания парламента и обратился к участвовавшим в мероприятии литовским и американским военнослужащим.

"Спасибо за службу, спасибо за вашу самопожертвование. 25 лет назад в истории этого великого и прекрасного народа был важный момент. Вас снова могут призвать на службу, потому что есть угроза, есть возрождающаяся Россия, которая стремится восстановить империю", - обратился к собравшимся Дж. Маккейн.

"И мы будем опираться на вас, чтобы вы защитили этот народ и каждому, кто захочет нарушить суверенитет Литвы, доказали, что вы готовы ее защитить", - сказал сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что лучший путь избежать конфликта - быть готовыми, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что цена этого будет слишком велика.

Dalia Grybauskaitė with the US Senators Senators Lindsey Graham, Amy Klobuchar and John McCain

© DELFI / Domantas Pipas