Сенатор Маккейн: Литва под угрозой - Россия стремится восстановить империю

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 17:10
Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю, говорит находящийся в Литве с визитом сенатор США Джон Маккейн.
John McCain
© AFP/Scanpix

После встречи с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом и парламентариями сенатор посетил мемориал 13 января у здания парламента и обратился к участвовавшим в мероприятии литовским и американским военнослужащим.

"Спасибо за службу, спасибо за вашу самопожертвование. 25 лет назад в истории этого великого и прекрасного народа был важный момент. Вас снова могут призвать на службу, потому что есть угроза, есть возрождающаяся Россия, которая стремится восстановить империю", - обратился к собравшимся Дж. Маккейн.

"И мы будем опираться на вас, чтобы вы защитили этот народ и каждому, кто захочет нарушить суверенитет Литвы, доказали, что вы готовы ее защитить", - сказал сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что лучший путь избежать конфликта - быть готовыми, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что цена этого будет слишком велика.

Dalia Grybauskaitė with the US Senators Senators Lindsey Graham, Amy Klobuchar and John McCain
Dalia Grybauskaitė with the US Senators Senators Lindsey Graham, Amy Klobuchar and John McCain
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг с находящимися в Вильнюсе с визитом сенаторами США встретилась президент Даля Грибаускайте.

"В условиях изменяющегося геополитического окружения активная роль США в Европе и нашем регионе остается самым надежным гарантом безопасности Балтийских стран и всей трансатлантической безопасности", - говорится в распространенном президентской администрацией пресс-релизе.

В Вильнюсе находятся с визитом сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар. На встрече с ними глава государства обсудила сотрудничество Литвы и США в оборонной сфере, проведение в жизнь решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве.

В Литве в начале следующего года начнется размещение многостороннего батальона НАТО, планируется и ротация военного батальона США в странах Балтии.

По словам президента, Литва доверяет США - лидеру свободного и демократического мира.

"Эта страна не раз демонстрировала основанные на конкретных военных мощностях твердые обязательства по коллективной обороне НАТО", - отмечается в сообщении.

В связи с тем, что США и Евросоюз сталкиваются со скоординированными кибератаками, на встрече в четверг немало внимания было уделено и ответу стран на выпады в виртуальном пространстве. Президент подчеркнула, что для обеспечения кибербезопасности необходимо не только улучшать защиту данных, но и охранять государственные киберсистемы от вредительского захвата, постоянно проверять их устойчивость.

BNS
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