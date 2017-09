Поднять прибыльный бизнес им помог влиятельный белорус - бывший глава энергоконцерна "Белэнерго" Сергей Белый, сообщил во вторник литовский портал 15 min. lt. Семья Скарджюсов взялась за бизнес в Беларуси после того, как в Сейме не удалось продвинуть выгодный им закон. Супруга А. Скарджюса Снегуоле Скарджювене вместе с партнерами владеет компанией "Инвестэнергострой", которая занимается развитием в Гродно двух крупных проектов солнечных электростанций. Сейчас компания получила от государства тариф в размере около 0,30 евро за киловатт-час, позднее он снизится до 0,09-0,05 евро. Компания Naujoji energija, которая владеет ветряным парком в Шилутском райное, на земле, принадлежащей семье, получила от литовского государства тариф, который почти в 4 раза ниже, чем в Белоруссии - 0,08 евро за киловатт-час, однако и при этих условиях, производство электроэнергии является прибыльным. 15 min . lt выяснил, что С. Скарджювене принадлежат 20% акций "Инвестэнергостроя", 40% - гражданину Литвы Ромуалдасу Паталавичюсу, который является многолетним политическим соратником и бизнес-партнером А. Скарджюса. Р. Паталавичюс был советником парламентского Комитета по аудиту, советником спикера Артураса Паулаускаса, а позднее - советником в министерстве окружающей среды. Еще 20% акций "Инвестэнергостроя" принадлежат бывшему главе "Белэнерго" Сергею Белому. Концерн закупает электроэнергию у "Инвестэнергостроя". А. Скарджюс в сейме прошлого созыва инициировал расследование строительства Клайпедского терминала сжиженного природного газа и аренды судна. Он приложил усилия для того, чтобы в Литве государство щедро поддерживало солнечные станции. Литовская разведка в своих ежегодных оценках угроз нацбезопасности недвусмысленно утверждает, что действия России и Белоруссии представляют угрозу безопасности Литовского государства, а энергетическая сфера является одной из их целей.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.