Сейм желает знать: кто и почему мешает проведению реформы лесничеств

В Сейме возникла идея создания парламентской комиссии, которая должна разобраться, кто и почему мешает проведению запланированной Министерством окружающей среды реформы лесного хозяйства.

"Даже оппозиция с этим согласна (идея создания комиссии - BNS). И мы планируем это сделать", - указал руководитель парламентского Комитета окружающей среды "крестьянин" Кястутис Мажейка.

Комиссия, по его словам, должна доказать, что противники реформы не представляют интересы общества, а протежируют определённые бизнес-группы или лесничества, которые не желают никаких перемен.

Как отметил премьер-министр Саулюс Сквернялис, парламентской комиссии действительно будет что делать.

"Согласно представленной мне информации, которая скрывалась как от министерства, так и правительства, после проверки в 2016 г. лесничеств было установлено свыше 1300 нарушений закона об их деятельности (....) Констатировались и такие факты, что вырубали больше дозволенного, не было даже проектных документов на вырубку и пр."

Планом реформы лесничеств предусматривается, что вместо 42 лесничеств будет функционировать одно государственное предприятие Lietuvos valstybiniai miškai (Государственные леса Литвы).