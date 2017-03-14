Сейм взялся за поправки, которые позволят заочно судить глав банка Snoras

Президент предлагает разрешить без присутствия подозреваемых проводить досудебное расследование, если совершено преступление, нанесшее большой ущерб государству или лицу.

Депутаты одобрили проект по представлении, далее его будут рассматривать парламентские комитеты.

Представляя проект, советник президента Раса Светикайте сказала, что в каждом из случаев решение о том, есть ли основание осуществлять такое досудебное расследование, будет принимать прокурор.

Теоретически после принятия таких поправок в суд могут быть переданы дела бывших банкиров Раймундаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Россия предоставила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову. Литовские правоохранительные органы хотят судить их за растрату имущества в крупных размерах.

Сейчас досудебное расследование без участия в процессе подозреваемых можно проводить только в отношении избегающих правосудия иностранных граждан, сбежавших из Литвы, и только за преступления, носящие международный характер, такие, как терроризм, геноцид, торговля людьми, взяточничество.