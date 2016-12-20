Сейм учел президентское вето: публичных лиц можно "оскорблять"

 (17)
BNS
вторник, 20 декабря 2016 г. 18:06
Сейм Литовский сейм принял во внимание вето президента Дали Грибаускайте в отношении поправок к Гражданскому кодексу (ГК) - от них отказались.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

В результате голосования по вопросу о президентском вето сейм во вторник принял решение считать непринятыми поправки к ГК, которые были приняты в начале декабря. За это проголосовали 87 парламентариев.

В соответствии с уставом сейма, после получения вето президента сейм в результате голосования должен постановить, рассматривать ли возвращенный закон заново или же считать его непринятым.

Президент Д. Грибаускайте в понедельник наложила вето на поправки к ГК об оскорблении публичных лиц.

Такое решение президент приняла после консультаций с юристами, представителями органов самоуправления СМИ и журналистами.

Сейм принял поправки к ГК 8 декабря, аргументируя тем, что если оскорбление вычеркнуть из Уголовного кодекса, то за него нужно предусмотреть гражданскую ответственность. Журналисты были недовольны тем, что при внесении изменений в закон отказались от оговорки, что ответственность не применяется в том случае, если неточности информации появляются из-за стремления честно информировать о государственной и общественной деятельности публичного лица.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

ЕСПЧ: домашний арест не мешал Успасских баллотироваться в Cейм (1)

Viktoras Uspaskichas
Домашний арест, длившийся почти десять лет, не мешал европарламентарию Виктору Успасскх участвовать в парламентских выборах, а созданная им Партия труда постоянно выдвигавшая его кандидатуру на выборах, помогла ему скрываться от уголовного преследования, констатировал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Сейм Литвы поздравил Трампа с победой на выборах президента США (57)

Сейм Литвы поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Сейм Литвы поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах и пожелал ему всяческих успехов на этом посту и в реализации обязательств в международной и внутренней политике.

Литовский министр: если невозможно остановить строительство БелАЭС, надо обеспечить ее безопасность (14)

Astravyets Nuclear Power Plant
Новый министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас называет одной из важнейших задач стремление обеспечить безопасность строящейся в 50 километрах от Вильнюса Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По его словам, Литва опасается, что осуществляющее в Беларуси надзор за АЭС ведомство не является независимым."

Министр энергетики: парадокс, но в сфере энергетики оккупация еще не закончилась (108)

Žygimantas Vaičiūnas
Новый министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас не исключает возможности, что переговоры по отключению от так называемого электрического кольца БРЭЛЛ могут привести к напряжению, однако он отметил, что Россия прекрасно понимает это стремление Литвы и других стран Балтии.

Президент: вклад правительства в обеспечение кибербезопасности недостаточен (14)

Dalia Grybauskaitė
Вклад правительства в обеспечение кибернетической безопасности Литвы недостаточен, говорит президент страны Даля Грибаускайте, которая провела встречу с новым кабинетом министров.
Facebook друзья
Rambler's Top100