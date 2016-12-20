Сейм учел президентское вето: публичных лиц можно "оскорблять"

Сейм Литовский сейм принял во внимание вето президента Дали Грибаускайте в отношении поправок к Гражданскому кодексу (ГК) - от них отказались.

В результате голосования по вопросу о президентском вето сейм во вторник принял решение считать непринятыми поправки к ГК, которые были приняты в начале декабря. За это проголосовали 87 парламентариев.

В соответствии с уставом сейма, после получения вето президента сейм в результате голосования должен постановить, рассматривать ли возвращенный закон заново или же считать его непринятым.

Президент Д. Грибаускайте в понедельник наложила вето на поправки к ГК об оскорблении публичных лиц.

Такое решение президент приняла после консультаций с юристами, представителями органов самоуправления СМИ и журналистами.

Сейм принял поправки к ГК 8 декабря, аргументируя тем, что если оскорбление вычеркнуть из Уголовного кодекса, то за него нужно предусмотреть гражданскую ответственность. Журналисты были недовольны тем, что при внесении изменений в закон отказались от оговорки, что ответственность не применяется в том случае, если неточности информации появляются из-за стремления честно информировать о государственной и общественной деятельности публичного лица.