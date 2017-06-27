Сейм призвал к расширению диалога с Польшей

Парламент Литвы во вторник призвал к продолжению и расширению статегического диалога с Польшей на парламентском уровне.

За такую резолюцию Сейма голосовали 90 депутатов при трёх воздержавшихся.

В документе содержится призыв к соседям "направленно продолжать реализацию энергетических проектов LitPol Link и GIPL с Литвой с целью обеспечения синхронизации электросетей стран Балтии и Польши с континентальной Европой, а также ради обеспечения большей безопасности поставок газа и конкуренции на газовом рынке региона, дабы окончательно решить проблему стран Балтии как "энергетических островов" в Европе.

Они призывают Польшу активнее работать над тем гладкой реализацией проекта Rail Baltica. Литовские парламентарии просят поддержать международные инициативы Литвы, направленные против сооружения в Белоруссии небезопасной атомной электростанции в Островце.

При этом литовский парламент призвал Россию к всестороннему сотрудничеству с компетентными учреждениями Польши по возобновлению расследования крушения самолёта под Смоленском.