Сейм призвал к расширению диалога с Польшей

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 14:23
Парламент Литвы во вторник призвал к продолжению и расширению статегического диалога с Польшей на парламентском уровне.
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За такую резолюцию Сейма голосовали 90 депутатов при трёх воздержавшихся.

В документе содержится призыв к соседям "направленно продолжать реализацию энергетических проектов LitPol Link и GIPL с Литвой с целью обеспечения синхронизации электросетей стран Балтии и Польши с континентальной Европой, а также ради обеспечения большей безопасности поставок газа и конкуренции на газовом рынке региона, дабы окончательно решить проблему стран Балтии как "энергетических островов" в Европе.

Они призывают Польшу активнее работать над тем гладкой реализацией проекта Rail Baltica. Литовские парламентарии просят поддержать международные инициативы Литвы, направленные против сооружения в Белоруссии небезопасной атомной электростанции в Островце.

При этом литовский парламент призвал Россию к всестороннему сотрудничеству с компетентными учреждениями Польши по возобновлению расследования крушения самолёта под Смоленском.

BNS
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