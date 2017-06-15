Сейм признал строящуюся АЭС в Беларуси представляющей угрозу Литве

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BNS
четверг, 15 июня 2017 г. 12:01
Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция (ОАЭС) является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литовской Республики, её окружающей среде и общественному здоровью.
© DELFI / Tomas Vinickas

За принятие такого закона в четверг проголосовали 104 депутата.

Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Витаутас Бакас утверждает, что принятый закон будет иметь большое значение.

Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства", - отметил Бакас.

Он отметил, что, сооружая небезопасную электростанцию, Беларусь нарушает три международные конвенции, проект является непрозрачным.

Сейм недавно принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Островецкую АЭС сооружает российская корпорация РОСАТОМ всего в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.

BNS
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