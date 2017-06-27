Сейм обратился в КС по вопросу двойного гражданства

Литовский парламент во вторник обратился в Конституционный суд (КС) за разъяснением, можно ли законом закрепить право на двойное гражданство для граждан Литвы, уехавших после восстановления независимости из страны в государства Европейского союза и НАТО.

100 депутатов проголосовали за данное обращение, в котором подчёркивается, что рост эмиграции и смешанных браков появились предпосылки для корректировки чрезмерно строгой конституционной доктрины.

Как BNS указал председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, разъяснение должно быть представлено в сентябре.

Ранее в разъяснениях КС утверждалось, что значительное расширение понятия двойного гражданства возможно только путём проведения референдума по изменению основного закона. Сторонники двойного гражданства опасаются, что на референдум может не явиться достаточное число избирателей.

"Я очень надеюсь, что именно Сейм примет решение об изменении Закона о гражданстве, ибо если нет, то будет референдум и нам придётся принять на себя всю ответственность за возможный провал референдума и последствия, которые могут завершиться лишением прав на гражданство 800 тыс. человек. Для народа это было бы чересчур, поэтому я очень надеюсь, что Сейм своей политической воли за это время не изменит и мы уже в сентябре встретимся и проголосуем за изменение Закона о гражданстве, и это решение примем здесь, а не на улицах или сёлах Литвы", - сказал во вторник консерватор Жигимантас Павилёнис.

Парламентарии обращают внимание КС и на тот факт, что по нынешнему регулированию двойное гражданство имеют свыше 22 тыс. человек. Как утверждают политики, это не соответствует официальной доктрине, гласящей, будто двойное гражданство должно быть редким исключением, а не распространённым явлением.

Глава парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка социал-демократ Юлюс Сабатаускас акцентировал, что обращение Сейма может причинить вред тем, кто в настоящее время обладает двойным гражданством.

"Я только хочу обратить внимание уважаемых коллег на поправки к первой части, по которой просят разъяснения у Конституционного суда, не входит ли это в противоречие с тем фактом, что 22 тыс. 913 человек обладают гражданством Литвы и другого государства, т.е. имеют двойное гражданство. (...) Потому что мы здесь опасно, очень опасно, скажем так, интригуем, стремясь спровоцировать Конституционный суд на ответ: законно ли эти лица обладают двойным гражданством?", - сказал он.

В свою очередь либерал Кястутис Главяцкас предложил воздержаться от того, что референдум по расширению института двойного гражданства неизбежен и призвал лучше опустить планку референдума настолько, чтобы он мог состояться.

Новейшая инициатива по узаконению двойного гражданства вызвала опасения, что после выхода Великобритании из Европейского союза литовцы начнут массово добиваться получения британских паспортов, и в результате могут быть лишены литовского гражданства. В настоящее время в Соединённом Королевстве проживает порядка 200 тыс. литовцев.

Согласно данным проведённого в апреле компанией RAIT по заказу BNS опроса выяснилось, что 60% жителей Литвы согласны с тем, чтобы эмигрантам нового поколения позволили иметь двойное гражданство.