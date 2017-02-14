Сейм Литвы запретил все формы насилия над детьми

За изменения к закону об основах прав ребенка, выдвинутые депутатами Миколасом Маяускасом и Довилей Шакалене, парламентарии проголосовали единогласно -116 голосов "за". Это голосование в зале было встречено аплодисментами.

Изменения к закону определяют все формы насилия над ребенком: физические, психологические, сексуальные, недосмотр.

Установлено, что "запрещается насилие против ребенка во всех формах, включая физические наказания", а родители, прочие законные представители ребенка и государство должны обеспечивать защиту ребенка.

Прокуроры: запрет позволит избежать оправдания насильников

Литовские прокуроры удивлены оправдательными решениями судов в отношении родителей, совершавших насилие над несовершеннолетними, заявил генпрокурор Эвалдас Пашилис. Он надеется, что после принятия поправки к закону об основных правах ребенка, таких случаев не будет.

"Я признаю, что определенные решения судов, в которых физическое насилие над несовершеннолетними трактуется как право родителей воспитывать собственных детей таким образом, вызывает вопросы у прокуроров", - заявил на внеочередной сессии в Сейме Э. Пашилис.

Представляя предлагаемые прокурорами действиями в отношении насилия над несовершеннолетними, он акцентировал, что такую практику формирует и Верховный суд Литвы (ВСЛ). По его словам, 24 февраля ВСЛ оставил в силе оправдательный приговор в отношении отца, избившего собственного сына.

"Другой пример - отец, оправданный коллегией Каунасского окружного суда, чьи многократные действия насильственного характера суд трактовал как усилия по воспитанию своего сына в подростковый период. Надеемся, что после принятия поправок к закону об основах права ребенка вопросов о праве воспитывать детей физическими наказаниями не останется", - сказал глава прокуратуры депутатам.

По словам генпрокурора, ежегодно от различных преступных действий в Литве страдают 2,8 тыс. несовершеннолетних, из них от родителей, приемных родителей, отчимов и мачех или близких родственников - около тысячи несовершеннолетних. По данным Э. Пашилиса, в последние пять лет в близком окружении убиты шесть малолетних и 15 новорожденных.