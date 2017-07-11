Сейм Литвы выполнил директиву ЕС, но прав партнерам не предоставил

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BNS
вторник, 11 июля 2017 г. 15:30
Во вторник Сейм Литвы выполнил европейскую директиву о недискриминации граждан Евросоюза и членов их семей по признаку гражданства, однако партнеры остались за бортом.
© DELFI / Andrius Ufartas

Принятые Cеймом поправки к закону о равных возможностях закрепляют запрет на дискриминацию по признаку гражданства граждан Евросоюза и членов их семей при реализации права на свободу передвижения, но членами семьи считаются лишь супруги и дети до 21-ого года.

За такие поправки проголосовали 63 члена Cейма, "против" были четверо, воздержались 11 депутатов.

В предварительном проекте закона, выдвинутом министерством социальной защиты и труда, среди членов семей граждан ЕС назывались и их партнеры, однако сейм воспротивился такой формулировке.

Согласно директиве, для граждан стран Евросоюза и государств Европейского экономического пространства, а также членов их семей должны быть созданы такие же условия для пользования социальными и налоговыми льготами, как и для граждан Литвы.

BNS
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