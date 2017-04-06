Сейм Литвы вновь приступит к вопросу двойного гражданства

Такое дополнение к закону о гражданстве подготовила оппозиционная фракция Союза Отечество - Христианские демократы Литвы в (СОХДЛ). Его уже поддержали старосты всех парламентских фракций, председатель Сейма Викторас Пранцкетис, подписать проект обещает и премьер Саулюс Сквернялис.

"Надеемся собрать более 100 подписей членов Сейма и отдать проект на регистрацию вместе с политическим сигналом о том, что такова политическая воля Сейма", - сказал BNS председатель СОХДЛ Габриэлюс Ландсбергис.

По проекту предлагается установить, что гражданство Литвы смогут сохранить граждане, покинувшие Литовскую Республику после 11 марта 1990 года, и получившие гражданство государства Евросоюза или Организации Северо-Атлантического договора.

По словам Г.Ландсбергиса, такую поправку нужно принять без больших промедлений.

"Все спешат, прежде всего, по причине Brexit, особенно после обстоятельств, озвученных (британским премьером – BNS )Терезой Мэй, что людям, которые хотят сохранить социальные гарантии в Великобритании, придется выбирать, и уже достаточно быстро, какое гражданство они хотят. Вероятно, мы все понимаем, что ради лучшей жизни, которая сейчас в Англии, люди выберут гражданство Великобритании, а не Литвы. Поэтому мы считаем, что нужно идти к этому быстро", - сказал BNS консерватор.

По его словам, поскольку ранее предложение выдвигалось и критиковалось как противоречащее Конституции, можно принять поправку и сразу же обратиться в Конституционный суд (КС) за разъяснением.

КС ранее разъяснил, что двойное гражданство может быть разрешено только в исключительных случаях, а более широкая возможность его предоставления возможна только при внесении изменений в Конституцию. Кроме того, статью о гражданстве можно изменить только путем референдума.

Сейчас двойное гражданство разрешается только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако не разрешается тем, кто уехал в годы независимости.

Также намечаются оговорки о том, что двойное гражданство могут сохранить родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто приобрел другое гражданство автоматически посредством брака с гражданином другой страны.

Новое правительство поставило цель узаконить двойное гражданство в течение двух лет. Об этом вопросе говорило не одно правительство, однако конкретные шаги в этом вопросе не были предприняты.