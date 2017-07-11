Сейм Литвы утвердил инициированную "крестьянами" реформу лесничеств

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BNS
вторник, 11 июля 2017 г. 19:00
После того, как правящий Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) пообещал оппозиционным консерваторам возвращение льготы НДС на отопление, во вторник парламенту удалось утвердить реформу лесничеств, которая вызывает много споров.
Rytinis Seimo posėdis
© DELFI / Domantas Pipas

За поправки к закону, завершая весеннюю сессию, проголосовали 82 члена Сейма, "против" были 16, а 12 воздержались.

Реформу лесничеств поддержали "крестьяне" и консерваторы, а также часть либералов, а социал-демократы и представители партии "Порядок и справедливость" голосовали "против", либо воздержались.

Сейм решил упразднить Генеральное лесничество и позволил управлять лесами одной или более компаний, их количество должно установить правительство. Правительство сейчас предлагает учредить одно предприятие вместо 42 лесничеств.

Министр окружающей среды Кястутис Навицкас подчеркнул, что в 2018 году будет учреждена компания, которая объединит лесничества, а сами лесничества останутся лишь как ее филиалы.

BNS
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