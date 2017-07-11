Сейм Литвы утвердил инициированную "крестьянами" реформу лесничеств

За поправки к закону, завершая весеннюю сессию, проголосовали 82 члена Сейма, "против" были 16, а 12 воздержались.

Реформу лесничеств поддержали "крестьяне" и консерваторы, а также часть либералов, а социал-демократы и представители партии "Порядок и справедливость" голосовали "против", либо воздержались.

Сейм решил упразднить Генеральное лесничество и позволил управлять лесами одной или более компаний, их количество должно установить правительство. Правительство сейчас предлагает учредить одно предприятие вместо 42 лесничеств.

Министр окружающей среды Кястутис Навицкас подчеркнул, что в 2018 году будет учреждена компания, которая объединит лесничества, а сами лесничества останутся лишь как ее филиалы.