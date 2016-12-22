Сейм Литвы утвердил государственный бюджет на 2017 год

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BNS
четверг, 22 декабря 2016 г. 19:05
После длившегося весь день рассмотрения литовский парламент в четверг утвердил бюджет государства на 2017 год.
In the Seimas
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Предусмотренные в нем расходы превысят доходы на 0,5 млрд. евро. За проект бюджета проголосовали 77 депутатов, "против" - 27, 14 воздержались.

Сейм рассмотрел более пятидесяти предложений о выделении дополнительного финансирования и ни одного не удовлетворил, поскольку их не одобрило правительство.

Дефицит сектора центральной власти в следующем году предусмотрен в размере 0,7% от ВВП - на 0,1 пункта меньше, чем в первом проекте, подготовленном прежнем правительством.

С учетом замечаний Еврокомиссии, структурный дефицит сектора власти в 2017 году составит 1,2% ВВП - на 0,1% меньше.

Доходы госбюджета страны, включая средства помощи Евросоюза и прочих международных организаций, по сравнению с первым вариантом, увеличены почти на 43 млн. евро до 8,519 млрд. евро, а ассигнования - на 10 млн. евро до 9,07 млрд. евро.

BNS
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