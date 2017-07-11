Сейм Литвы установил структуру вооруженных сил на следующий год

Депутаты решили со следующего года присвоить артиллерийской бригаде Zemaitija имя бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса. Он является одним из основоположников и создателей артиллерии в литовской армии. Эту бригаду также решено дополнить батальоном мотопехоты, который получит имя Князя Маргириса.

Согласно принятому закону, общее предельное число служащих системы Минобороны в 2018 году устанавливается в пределах от 19 до 22 тысяч. Из них около половины будут профессиональными военными, численность добровольческих сил составит от 4,8 до 6,3 тыс., курсантов будет от 200 до 320, призывников - приблизительно от 4,2 до 4,6 тысячи.

В следующем году в литовской армии должно быть до 12 генералов и адмиралов, до 42 полковников и морских капитанов, до 207 полковников-лейтенантов и до 673 майоров и командор-лейтенантов.

Парламент установил, что в 2023 году в армии должно быть около 15 тыс. профессиональных военных, также должно вырасти количество представителей добровольческих сил.