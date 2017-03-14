Сейм Литвы удовлетворил отставку главы стражей этики

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BNS
вторник, 14 марта 2017 г. 14:17
Сейм Литвы во вторник освободил от должности председателя председателя Главной комиссии по служебной этике Литвы (ГКСЭ) Ромаса Валентукявичюса.
Romas Valentukevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

За это проголосовали 99 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.

"Мы перестали доверять комиссии. Думаю, перемены и в составе комиссии, и в составе сотрудников комиссии должны быть проведены в жизнь в ближайшем будущем", - сказал председатель сейма Викторас Пранцкетис, представляя проект постановления сейма об увольнении Р. Валянтукявичюса.

Согласно постановлению, Р. Валентукявичюс освобождается от должности с 20 марта.

Спикер сейма еще в январе призвал главу ГКСЭ подать в отставку, однако он написал заявление об увольнении на прошлой неделе.

Председатель парламента раскритиковал Р. Валентукявичюса, когда тот принял единоличное и не согласованное с другими членами комиссии решение о том, что депутату Грете Кильдишене не нужно было декларировать, что она ездит на автомобиле, арендованном у Agrokoncernas.

Рассмотревшая этот вопрос заново ГКСЭ на прошлой неделе заявила, что, не задекларировав пользование автомобилем управляемого председателем правящей партии Литовский союз крестьян и зеленых Рамунасом Карбаускисом концерна, Г. Кильдишене нарушила закон.

Р. Валянтукявичюс был назначен руководителем ГКСЭ в 2014 году, по предложению тогдашнего руководителя парламента Лореты Граужинене и на основании рекомендаций парламентских фракций.

По закону председателя ГКСЭ из членов этой комиссии назначает сейм по представлению спикера. В составе ГКСЭ пять человек, они назначаются на пятилетний срок полномочий.

BNS
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