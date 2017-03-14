Сейм Литвы удовлетворил отставку главы стражей этики

За это проголосовали 99 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.
"Мы перестали доверять комиссии. Думаю, перемены и в составе комиссии, и в составе сотрудников комиссии должны быть проведены в жизнь в ближайшем будущем", - сказал председатель сейма Викторас Пранцкетис, представляя проект постановления сейма об увольнении Р. Валянтукявичюса.
Согласно постановлению, Р. Валентукявичюс освобождается от должности с 20 марта.
Спикер сейма еще в январе призвал главу ГКСЭ подать в отставку, однако он написал заявление об увольнении на прошлой неделе.
Председатель парламента раскритиковал Р. Валентукявичюса, когда тот принял единоличное и не согласованное с другими членами комиссии решение о том, что депутату Грете Кильдишене не нужно было декларировать, что она ездит на автомобиле, арендованном у Agrokoncernas.
Рассмотревшая этот вопрос заново ГКСЭ на прошлой неделе заявила, что, не задекларировав пользование автомобилем управляемого председателем правящей партии Литовский союз крестьян и зеленых Рамунасом Карбаускисом концерна, Г. Кильдишене нарушила закон.
Р. Валянтукявичюс был назначен руководителем ГКСЭ в 2014 году, по предложению тогдашнего руководителя парламента Лореты Граужинене и на основании рекомендаций парламентских фракций.
По закону председателя ГКСЭ из членов этой комиссии назначает сейм по представлению спикера. В составе ГКСЭ пять человек, они назначаются на пятилетний срок полномочий.