Сейм Литвы склонен разрешить употребление алкоголя с 20 лет

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BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 15:50
Литовский сейм склонен со следующего года разрешить употребление алкоголя только с 20 лет. Сейчас покупать и употреблять алкоголь в стране разрешено с 18 лет.
© DELFI / Domantas Pipas

При рассмотрении поправок к Закону о контроле над алкоголем в четверг парламент не утвердил предложение разрешить употребление алкоголя с 18 лет. Окончательное голосование по этим поправкам намечено на 1 июня.

Кроме того, на бесплатных мероприятиях с 2020 года Сейм хочет узаконить свободные от алкоголя зоны - в них будут продаваться слабые алкогольные напитки (крепостью до 7,5 градуса). Более крепкий алкоголь употреблять в этих зонах будет запрещено.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что такие зоны будут поощрять "внедрение культуры более трезвого досуга".

Сейм рассматривает и другие ограничения торговли алкоголем - намечается сильно ограничить время торговли алкоголем и полностью запретить его рекламу.

BNS
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