Сейм Литвы сформировал комиссию по импичменту парламентарию Бастису

Комиссия в составе 12-ти человек до 1 мая должна вынести заключение об основаниях для начала импичмента М. Бастису, председателем комиссии назначен "аграрий" Дайнюс Гайжаускас. За это голосовали 78 членов Сейма, голосовавших "против" не было, 9 парламентариев воздержались.

Импичмент члену Сейма инициируется из-за связей М. Бастиса с представителями российской энергетики и литовского преступного мира, которые не позволили ему получить разрешение на работу с засекреченной информацией, импичмент устраивают правящие социал-демократы и "крестьяне". Оппозиция подозревает, что это план по спасению представителя Социал-демократической фракции М. Бастиса с целью заблокировать расследование на предмет угроз национальной безопасности. Оппозиция предлагает провести отдельное расширенное расследование о вероятной угрозе национальной безопасности, исходящей от связей М. Бастиса.

Инициатива устроить импичмент М. Бастису возникла после того, как Департамент госбезопасности (ДГБ) из-за связей парламентария с представителями преступного мира и российских энергетических компаний отказался выдать ему разрешение на работу с засекреченной информацией. По призыву спикера Сейма М. Бастис покинул пост вице-спикера Сейма и приостановил своей членство в Социал-демократической партии, однако не видит основания для отказа от парламентского мандата.

В материале ДГБ изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.