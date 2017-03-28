Сейм Литвы рассмотрит предложение, чтобы 90% пакета телепрограмм было на языке ЕС

Во вторник в первом чтении парламент принял поправку о том, что программы ретранслируемых телеканалов на официальных языках ЕС составляли не менее 90% предлагаемого потребителям пакета, за исключением специализированных (тематических пакетов).

Также предлагается установить, чтобы ретранслируемая не на языке Европы телепрограмма - если она переводится на официальный язык ЕС или если она снабжена субтитрами на таком языке, - приравнивалась к программе, ретранслируемой или распространяемой в Интерненете на официальном языке ЕС.

Аналогичные поправки вносила в сейм прошлого созыва президент Даля Грибаускайте, мотивируя борьбой с враждебной пропагандой, однако тогда поправки не были приняты.

Вместе с тем во вторник сейм не принял предложение о том, чтобы более половины телевизионного эфира было отдано европейской продукции.

Такое положение и сейчас прописано в Законе об информировании общества, однако с условием - когда это возможно. Его и предлагали вычеркнуть консерваторы, а оставить только прямое обязательство по поводу части европейской продукции.

Консерваторы утверждают, что количество российской продукции на ТВ в последнее время заметно возросло. В 2007 году за одну неделю в январе литовские каналы показали 79 часов российской продукции, в 2016 году - 151 час, а в этом году - 198 часов, и это преимущественно было созданные в России телесериалы.

По словам авторов проекта, Россия считает телевидение инструментом своей "мягкой силы". Он особенно важен в контексте информационной войны - формируя через телепродукцию определенные элементы идентичности, Россия "привязывает" людей, которые смотрят такую продукцию, к своему культурному и информационному пространству.