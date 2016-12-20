Сейм Литвы призывает восстановить отношения с Польшей

В принятом документе Сейм "призывает восстановить устойчивое межпарламентское сотрудничество с Польшей, которое исключительно важно как для координирования позиций по вопросам региональной безопасности, так и для устранения застарелых преград в плане улучшения двусторонних отношений, основанных на взаимных уважении и понимании".

За инициированный членами парламентских комитетов по иностранным делам и по европейским делам документ проголосовали 76 членов Сейма, никто не был против, три парламентария воздержались.

В резолюции также предлагается укреплять сотрудничество государства региона Балтийского моря (NBP9), декларируется поддержка Украине, Грузии и Молдавии, содержится призыв уделить исключительное внимание Германии с целью помочь максимально слаженному процессу создания возглавляемого ею батальона НАТО в Литве, а также "сохранить проводимую политику сдерживания в отношении России", также декларируется необходимость укреплять непосредственную работу с Конгрессом США.

Литовско-польские отношения в последние годы омрачены разногласиями из-за разных оценок ситуации национальных меньшинств, однако новые власти декларируют стремление перезагрузить отношения с Польшей.