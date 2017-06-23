Сейм Литвы призвал соседей не пропускать электроэнергию из небезопасных АЭС

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BNS
пятница, 23 июня 2017 г. 12:10
Литовский парламент призвал Эстонию, Латвию и Польшу не пропускать к себе электроэнергию из небезопасных ядерных электростанций.
Astravyets Nuclear Power Plant
© AFP/Scanpix

В четверг Сейм 74-ю голосами принял соответствующую резолюцию. В ней также говорится, что недостаточная энергетическая безопасность является существенным фактором, удерживающим государства Балтии и Европу в сфере влияния России.

На прошлой неделе парламентарии Литвы в правовом акте указали, что атомная электростанция в белорусском Островце является небезопасной и создаёт угрозу национальной безопасности Литвы, её окружающей среде и общественному здоровью.

Островецкую АЭС, которая располагается в 50 км от Вильнюса, строит российская корпорация РОСАТОМ.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные претензии отметает.

BNS
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