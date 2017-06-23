Сейм Литвы призвал соседей не пропускать электроэнергию из небезопасных АЭС

Литовский парламент призвал Эстонию, Латвию и Польшу не пропускать к себе электроэнергию из небезопасных ядерных электростанций.
В четверг Сейм 74-ю голосами принял соответствующую резолюцию. В ней также говорится, что недостаточная энергетическая безопасность является существенным фактором, удерживающим государства Балтии и Европу в сфере влияния России.
На прошлой неделе парламентарии Литвы в правовом акте указали, что атомная электростанция в белорусском Островце является небезопасной и создаёт угрозу национальной безопасности Литвы, её окружающей среде и общественному здоровью.
Островецкую АЭС, которая располагается в 50 км от Вильнюса, строит российская корпорация РОСАТОМ.
Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные претензии отметает.