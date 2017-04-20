Сейм Литвы приступил к рассмотрению "закона Магнитского"

За проект, выдвигаемый группой членов Cейма из разных партий, в первом чтении проголосовали 87 депутатов, и десять воздержались, далее он будет рассматриваться комитетами Сейма. Следующее рассмотрение на пленарном заседании намечено на 15 июня.

Положение нынешнего закона о правах иностранцев предусматривающее, что иностранцу могут запретить въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественном порядку, предлагается дополнить прочими условиями.

Согласно проекту, лицо может попасть в черный список, если имеется информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции или отмывании денег, или в нарушении прав человека, из-за которых лицо, в отношении которого было совершено нарушение прав, скончалось или получило серьезные травмы, оно было необоснованно осуждено или пережило прочие негативные последствия.

Также основанием для отказа на въезд в Литву может быть, если лицо представляет угрозу не только безопасности и общественному порядку в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

В пояснительном письме к проекту говорится, что сейм до сих пор не выразил своей позиции по поводу махинаций российских должностных лиц в деле юриста Сергея Магнитского.

Российская правоохрана вместо расследования схемы, раскрытом С. Магнитским, предъявила ему фальсифицированные обвинения, он был арестован и скончался в тюрьме в 2009 году.