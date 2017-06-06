Сейм Литвы принял новый Трудовой Кодекс с поправками

Сейм Литвы принял поправки к новому Трудовому кодексу (ТК), которыt вступает в силу с июля. Почти все эти поправки были одобрены Трехсторонним советом, в который входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.

"За" голосовали 84 члена Сейма, против 10, а 29 воздержались.

"Голосуя за этот кодекс, мы предоставляем огромный кредит доверия работодателям, сейчас время бизнеса показать, что он может способствовать разрешению проблемы Литвы", - заявил представитель правящих "аграриев" Томас Томилинас.

Более либеральный ТК был принят в прошлом году, однако когда к власти пришло большинство "аграриев" и социал-демократов, его принятие было отложено на полгода, чтобы можно было внести поправки.

Поправки были выдвинуты с учетом замечаний президента, но Трехсторонний совет утвердил лишь небольшую часть предложений главы государства.

Этот ТК будет вторым после восстановления Независимости Литвы. Нынешний кодекс действует с 2003 года.

Еще раньше трудовые отношения в Литве регламентировали отдельные законы.