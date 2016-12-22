Сейм Литвы поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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BNS
четверг, 22 декабря 2016 г. 11:11
Сейм Литвы поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах и пожелал ему всяческих успехов на этом посту и в реализации обязательств в международной и внутренней политике.
© AP/Scanpix

За такую резолюцию парламента в четверг проголосовали 88 членов Cейма, против не голосовал никто, восемь парламентариев воздержались.

В документе также подчеркивается роль США и лично президента этой страны в деле обеспечения безопасности и стабильности в Европе, в мире, а также благодарность "за постоянно и решительно проводимую США политику непризнания оккупации Балтийских государств".

Сейм в резолюции напомнил о произнесенном 22 ноября 2002 года во время визита в Вильнюс президента США Джорджа Буша решительном заверении в том, что враг Литвы станет врагом и США.

В свою очередь, литовский парламент подтвердил обязательство увеличить финансирование оборонной сферы с доведением его к 2018 году до 2% ВВП и обеспечить дальнейшее увеличение этого финансирования.

BNS
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