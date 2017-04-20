Сейм Литвы одобрил запрет на импорт электроэнергии c БелАЭС

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BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 15:32
В четверг литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

За закон о принятии необходимых мер для защиты от угроз, представляемых небезопасными АЭС третьих стран, проголосовали 87 членов Сейма.

Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что БелАЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградское области РФ представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб людям, природе и урбанистике.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

BNS
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