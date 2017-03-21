Сейм Литвы не лишил Гражулиса правового иммунитета

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BNS
вторник, 21 марта 2017 г. 17:30
Во вторник Cейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной ответственности депутата и представителя партии "Порядок и справедливость" Пятраса Гражулиса из-за пикета у дома прокурора Ирмантаса Микелёниса.
Petras Gražulis
© DELFI / Domantas Pipas

При 67 голосах "за", 45 депутатах голосовавших "против" и шести воздержавшихся была принята резолюция, в которой Cейм отказывается удовлетворить просьбу генпрокурора Эвалдаса Пашилиса о лишении П.Гражулиса правового иммунитета.

Сохранить иммунитет П.Гражулиса предложила комиссия Cейма, рассматривавшая заявление прокурора.

Расследование в связи с пикетом, который устроили представители еще тогдашней фракции партии "Порядок и справедливость" П.Гражулис , Кястас Комскис и Валдас Василяускас возле дома прокурора И. Микелёниса начала в марте прошлого года.

Представители партии "Порядок и справедливость" этим пикетом отреагировали на заявление прокурора И.Микелёниса о том, что он будет просить Европарламент (ЕП) снять иммунитет с лидера партии, европарламентария Роландаса Паксаса в деле о вероятной коррупции.

Депутат уже опрошен по этому делу в качестве спецсвидетеля, а К. Комскису и В. Василяускасу предъявлены подозрения. Генпрокурор утверждает, что своими действиями депутат пытался оказать психологическое воздействие на прокурора, препятствовал расследованию резонансного дела, пытался повлиять на ход расследования.

BNS
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