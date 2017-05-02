Сейм Литвы начал процесс импичмента Пукасу

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 13:45
Сейм Литвы во вторник принял постановление, которым начал процесс импичмента обвиненного в сексуальных домогательствах парламентария Кястутиса Пукаса.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas

Постановлением парламент запрашивает Конституционный суд (КС) представить заключение о том, противоречат ли указанные в заключении комиссии по расследованию действия К. Пукаса Конституции. После вынесения КС заключения процесс импичмента в Сейме продолжится.

За постановление проголосовало 106 членов Сейма, голосовавших против не было, один парламентарий воздержался.

Специальная комиссия Сейма предложила начать процесс импичмента К. Пукасу из-за нарушения им присяги и грубого нарушения Конституции. По оценке комиссии, К. Пукас своим неэтичным поведением дискредитировал авторитет государства и Сейма.

В заключении указано, что К. Пукас неподобающим образом вел себя со своими работниками-женщинами, а также с женщинами-кандидатами во время интервью о работе, когда "действиями, словами, невербальным языком тела оскорблялось достоинство женщин-кандидатов, они подвергались явной дискриминации в связи с их социальным положением".

Согласно показаниям засекреченных свидетелей, некоторые намеки носили явно сексуальный характер.

К. Пукас называет расследование комиссии необъективным и пристрастным, говорит, что намерен защищаться до конца. Обвинения в сексуальных домогательствах парламентарий, избранный в Сейм по списку партии "Порядок и справедливость", отрицает.

В соответствии с уставом Сейма, если КС устанавливает, что ни одно из конкретных действий лица, в отношении которого начат импичмент, не противоречит Конституции, Сейм принимает постановление о прекращении процесса импичмента.

Если КС признает нарушение присяги членом Сейма или же грубое нарушением им Конституции, то Сейм принимает решение о лишении парламентария мандата. Член Сейма лишается мандата в том случае, если за это проголосует не менее трех пятых состава парламента, то есть 85 парламентариев.

Импичмент К. Пукасу были инициирован после того, как СМИ опубликовали сообщения о возможных сексуальных домогательствах депутата во время собеседований о работе. Несколько девушек в связи с этим фактом обратились в Генпрокуратуру, начато расследование.

BNS
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