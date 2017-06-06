Сейм Литвы начал процесс импичмента Бастису

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 12:53
Сейм Литвы во вторник начал процесс импичмента представителю Социал-демократической фракции Миндаугасу Бастису из-за его связей с лицами, работающими в пользу России.
© DELFI / Andrius Ufartas

За постановление о начале процессе импичмента М. Бастису и обращении в Конституционный суд (КС) за заключением о том, противоречат ли Конституции перечисленные в выводах специальной комиссии конкретные действия М. Бастиса, проголосовали 100 членов Cейма, против был один парламентарий, семь воздержались.

Чуть раньше во вторник Cейм утвердил заключение специальной комиссии, в котором констатировано, что есть основания начать импичмент, потому что М. Бастис грубо нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию.

Комиссия по импичменту в своем заключении отмечает, что М. Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, "нечестно предоставлял" Департаменту госбезопасности (ДГБ) и парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) "различающиеся показания и объяснения относительно того, знал ли он о работе П. Воейко в КГБ", посредничал при организации непубличных встреч представителей "Росатома" в руководителями органов государственной власти Литвы.

BNS
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