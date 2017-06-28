Сейм Литвы добивается признания Компартии Литвы преступной организацией

За такую резолюцию во вторник проголосовало 53 члена Сейма, против был один, воздержались 24.

"В деятельности подразделения КПСС в Литве - КПЛ вероятно имеются признаки преступной деятельности, при организации и совершении через подчиненные репрессивные структуры преступлений против жителей Литвы - геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - говорится в принятом документе.

В документе содержится призыв к правительству "как можно скорее подготовить Закон Литовской Республики, который признает КПЛ преступной".

"(...) в этой резолюции решается проблема оценка преступной деятельности КПЛ как юридического лица, а вопрос об уголовной ответственности конкретных лиц, совершавших преступлений оккупационного режима или участвовавших в них, решается ныне действующим законодательством, реализующим уголовную ответственность", - говорится в резолюции.