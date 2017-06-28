Сейм Литвы добивается признания Компартии Литвы преступной организацией

 (34)
BNS
среда, 28 июня 2017 г. 07:48
Деятельность Коммунистической партии Литвы (КПЛ) в годы советской оккупации имела признаки преступной деятельности, поэтому правительству нужно как можно скорее подготовить закон, который признает КПЛ преступной организацией, сказано в резолюции Литвы.
The Seimas Hall
© DELFI / Karolina Pansevič

За такую резолюцию во вторник проголосовало 53 члена Сейма, против был один, воздержались 24.

"В деятельности подразделения КПСС в Литве - КПЛ вероятно имеются признаки преступной деятельности, при организации и совершении через подчиненные репрессивные структуры преступлений против жителей Литвы - геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - говорится в принятом документе.

В документе содержится призыв к правительству "как можно скорее подготовить Закон Литовской Республики, который признает КПЛ преступной".

"(...) в этой резолюции решается проблема оценка преступной деятельности КПЛ как юридического лица, а вопрос об уголовной ответственности конкретных лиц, совершавших преступлений оккупационного режима или участвовавших в них, решается ныне действующим законодательством, реализующим уголовную ответственность", - говорится в резолюции.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сейм Литвы добивается признания Компартии Литвы преступной организацией (34)

The Seimas Hall
Деятельность Коммунистической партии Литвы (КПЛ) в годы советской оккупации имела признаки преступной деятельности, поэтому правительству нужно как можно скорее подготовить закон, который признает КПЛ преступной организацией, сказано в резолюции Литвы.

Пукаса из-за сексуальных домогательств могут лишить депутатской неприкосновенности (17)

Kęstutis Pūkas
Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис во вторник попросил Сейм разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса в досудебном расследовании о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

Миссия литовских инструкторов на Украине получила международный статус (217)

Миссия литовских инструкторов на Украине получила международный статус
Сейм Литвы во вторник присвоил миссии военных инструкторов Литвы на Украине статус международной операции.

Сейм призвал к расширению диалога с Польшей (3)

Сейм призвал к расширению диалога с Польшей
Парламент Литвы во вторник призвал к продолжению и расширению статегического диалога с Польшей на парламентском уровне.

Сейм обратился в КС по вопросу двойного гражданства (19)

Сейм обратился в КС по вопросу двойного гражданства
Литовский парламент во вторник обратился в Конституционный суд (КС) за разъяснением, можно ли законом закрепить право на двойное гражданство для граждан Литвы, уехавших после восстановления независимости из страны в государства Европейского союза и НАТО.
Facebook друзья
Rambler's Top100