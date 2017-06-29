Сейм Литвы дал добро реформе закупок в системе обороны

В четверг Сейм Литвы принял поправки, позволяющие централизовать закупки в системе обороны.

Принятые законы позволяют создать орган по закупкам, он будет называться Агентство по оборонным ресурсам, и он должен будет приступить к работе в следующем году.

Поправки предусматривают, что Объединенному штабу Вооруженных сил будет поручено заниматься планированием закупок, штаб будет переименован в Штаб обороны и получит больше полномочий по стратегическому планированию.

Должностные лица надеются, что Агентство по оборонным ресурсам будет осуществлять с начала следующего года 75% всех закупок в системе обороны. Еще через год агентство будет отвечать за 95% закупок.

Сейм также решил, что Министерство обороны должно будет информировать парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне о каждой предстоящей закупке, стоимость которой превышает 20 млн. евро.