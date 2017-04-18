Сейм Литвы: Бастис действовал против интересов Литвы

За постановление, которым утверждаются выводы комитета, во вторник проголосовали 93 члена Cейма, против были шесть, 16 депутатов воздержались.

КНБО, расследовавший по поручению Cейма обстоятельства материалов Департамента госбезопасности (ДГБ), на минувшей неделе констатировал, что М. Бастис, поддерживая близкие и постоянные связи с представителями российской госкорпорации атомной энергетики "Росатом", действовал против государственных интересов Литвы.

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В выводах комитета говорится, что "близкие связи члена сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками разведки и безопасности Российской Федерации, с близкими Кремлю журналистами, с бывшими и нынешними представителями криминального мира создают угрозу национальной безопасности".

В них также отмечается, что представляя объяснения комитету, М. Бастис лгал. До дачи показаний временной парламентской комиссии и комитету, работавшему над этой темой, лицо подписывает обещание говорить правду, в противном случае ему грозит уголовная ответственность.

В связи с действиями М. Бастиса была начата и процедура импичмента, но она была отложена до завершения парламентского расследования КНБО. Материалы расследования были переданы комиссии об импичменте М. Бастису. Комитет решил свой материал передать означенной комиссии, как только она возобновит свою работу. Комиссию по импичменту планируется обновить - назначить других членов сейма, вместо входящих в КНБО и участвовавших в расследовании связей М. Бастиса, чтобы не было сомнений в беспристрастности.

М. Бастис отрицает обвинения. Он обратился в Генпрокуратуру, чтобы она в рамках Уголовного кодекса оценила его действия.

Сейм поручил КНБО проверить, не представляют ли угрозу для национальной безопасности указанные в материале ДГБ связи М. Бастиса связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.