"Самолет - ничего", но Литва ждет от Минска ответа о передвижении живущих на границе

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BNS
вторник, 10 января 2017 г. 10:27
Литва все еще ждет от Республики Беларусь ответа по поводу режима передвижения живущих на границе лиц, который бы облегчил пересечение границы гражданам двух стран, проживающих в приграничных районах, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
© RIA/Scanpix

Об этом он заявил, в связи с тем, что Беларусь решила ввести безвизовый режим в Минском аэропорту для граждан нескольких десятков стран, в том числе и Литвы, въезжаюющих в страну через Минский аэропорт на срок не более пяти дней.

По словам министра, такой порядок не особо актуален литовцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.

"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласуем так называемый режим местного передвижения, который был существенно улучшил сообщение, упросил поездки для тех, кто живет в 50 км. по обеим сторонам границы", - сообщил BNS Л. Линкявичюс.

"В этом вопросе мы все еще не получили ответа Республики Беларусь. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальней сообщение по суше", - добавил он.

Указом президента Александра Лукашенко граждане 80 стран смогут въезжать в Белоруссию без виз через Минский аэропорт.

BNS
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