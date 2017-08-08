Саакашвили: Россия собирается захватить Беларусь

"Что мы видим в Беларуси - я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", - сказал в интервью BNS М. Саакашвили, ненадолго приехавший в Литву.

По его словам, НАТО сейчас более реально оценивает исходящую от Москвы опасность, поэтому угроза для стран Балтии меньше, чем несколько лет назад, однако риск предательства Запада сохраняется.

49-летний М. Саакашвили в настоящее время является лицом без гражданства. В прошлом месяце президент Украны Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. М. Саакашвили сказал BNS, что П. Порошенко поступил так, испугавшись роста его популярности.

"Истинная причина - я стал стал чересчур серьезным оппонентом. Его популярность очень низкая, а моя стремительно растет. Мы начинаем находить общую позицию с другими лидерами оппозиции. Со времен кампании Виктора Ющенко (экс-президент Украины - ред.) или с момента начала его президентства никто другой не собирал такие толпы, какие собирал на Украине я, поддержка со стороны общества огромная. Он стал нервным, стал завидовать, и решил таким образом избавиться от своего оппонента", - сказал во вторник BNS бывший лидер Грузии.

Он сказал, что хочет вернуться на Украину, чтобы отстаивать свои права в суде.

"Сейчас езжу по Европе. Из Литвы уезжаю сегодня, побываю в нескольких странах Европы, потом со своими сторонниками собираюсь вернуться на Украину. От судебных сроков, (сроков) назначения заседания (суда) будет зависеть, когда я со сторонниками в парламенте и обществе Украины я вернусь в Киев, чтобы бороться в суде", - сказал он.

М. Саакашвили пришел к власти в Грузии во время "Революции роз" в 2003 году, которая свергла прежнего президента Эдуарда Шеварднадзе, бывшего министра иностранных дел Советского Союза. Он был вынужден покинуть страну в 2013 году, когда прокуроры выдали ордер на его арест, обвинив в превышении полномочий.

Полтора года М. Саакашвили работал губернатором Одесской области, но в прошлом году подал в отставку, заявив, что ему мешают бороться с коррупцией.