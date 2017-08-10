Саакашвили: эта элита 25 лет убивала Украину, украинцы - героический народ

– Господин президент, сейчас, когда Вас лишили украинского гражданства, Вы поехали в Западные страны. С какой вестью?

– Во-первых, это совпадает с годовщиной оккупации Грузии. Первые действия начались в начале августа 2008 года. 7 августа мы ответили, а 8 августа Россия начала бомбардировку 200 самолетами, на территорию вошли 3000 военных. Сначала вошла группа военных из 30 000 человек, это были наемники. Всего в операции участвовали больше 80 000 военных. Цель этой российской инвазии, явно, были не два-три горных склона, называемых Южной Осетией, как это обозначила Россия, а вся Грузия, свержение моего правительства, отмена реформ в Грузии, которые вызывали беспокойство у Владимира Путина, а также устрашение соседей.

Для нас это было сюрпризом, пришлось отменить отпуск. Из-за действий на оккупированных территориях пришлось вернуться на несколько дней раньше. Большая часть членов нашего правительства и чиновников была в отпуске, а самые сильные наши военных были в Ираке. Мы оказались в таком положении, к которому не были готовы. Однако то, что наша армия продержалась несколько дней, было чудом. Нам нужно было время, чтобы разбудить международную общественность, поскольку через 48 ч. мы бы проиграли.

– Тогда проходила олимпиада в Пекине, все внимание было обращено на нее.

– Мир спал. Нам удалось пригласить в Грузию пять лидеров, в их числе и из Литвы, чтобы они вместе с сотнями тысяч людей протестовали круглые сутки. Президент Джордж Буш на Средиземном море начал гуманитарную операцию, которая помогла остановить русских под Тбилиси. В 2008 г. Путину не удалось осуществить свою идею, Грузия выстояла, мы начали быстрее развиваться. К сожалению, в 2012 г. к власти пришел российский олигарх (Бидзина Иванишвили – LRT.lt), но это другая история. Но то, что до этого произошло, важно потому, что борьба продолжается.

– Давайте вернемся к вопросу Вашего гражданства. Вы утверждаете, что Петр Порошенко и Иванишвили устроили заговор против Вас? Почемы Вы так думаете?

– Потому что они встречались в Грузии, Порошенко ездил именно на эту встречуą. Ему казалось, что я на Украине стал большой проблемой. Это очень запутанная ситуация, поскольку президент одной страны становится политическим лидером в другой. Иногда такое случается. Я в общей сложности прожил в Украине 13 лет, еще будучи студентом я участвовал в борьбе за независимость. Я активно участвовал в организации первой – Оранжевой, а позже и во второй - на Майдане. Даже не будучи украинцем я эмоционально был связан с Украиной. Я говорю по-украински и знаю эту страну намного лучше, чем некоторые представители нынешней власти страны. Я люблю Украину так же, как Грузию. Я - лидер быстро сформировавшейся политической партии.

Порошенко в силу очевидных причин очень непопулярен. Люди чувствуют не только то, что экономика страны сталкивается с большими проблемами, но и то, что Порошенко извлекает из этого выгоду. Он и его друзья во время войны значительно разбогатели. Людей больше всего возмущает не то, что они обнищали, а то, что элита Украины разбогатела еще больше. Он почувствовал, что я могу осуществить жажду перемен, которая есть у людей. Он воспользовался тем моментом, когда я был в США и тайно, нарушив Конституцию Украины, международные обязательства и внутреннее право, подписал закон о лишении гражданства.

– В Украине Вы организовали политическое движение, которое с каждым днем становится все популярнее. Почему Вы решили стать оппонентом Порошенко?

– Надо понять, что происходит в Украине. С одной стороны, мы боремся с российской агрессией. Я, как никто другой, хорошо знаю, что это значит. Вместе со мной бороться в Украину приехали сотни грузинских военных и служащих. Немалая их часть погибла. Мы - часть этой борьбы, и это очень важно.

С другой стороны, мы сталкиваемся со старыми олигархами, которые по стилю действий и менталитету близки россиянам. Их образ жизни, как у россиян, они также цинично, как россияне, относятся к людям и они считают, что все дозволено. Экономика Украины много потеряла – почти половину. А имущество Порошенко в банках за время войны увеличилось на 300%. Его основной партнер по бизнесу Ринат Ахметов, который был одним из основных подстрекателей войны на Донбассе, стал основным соратником и в политике. В прошлом году Ахметов разбогател на 2 млрд. долларов США. Люди чувствуют безысходность. Ежегодно эмигрируют 1,5 млн. человек, а безвизовый режим только ускорит этот процесс.

На заре независимости в Украине было 52 млн. жителей, сейчас осталось 42 млн. Это самая большая демографическая катастрофа в Европе. Украина лидирует и как страна, где дольше всего не растет ВВП. В мире нет другой такой страны, которая развивалась бы также медленно. У Украины огромные ресурсы. Это не только сталь, газ, железо или земля, но и люди. В Украине есть или по крайней мере были огромные человеческие ресурсы.

Так вот эта элита 25 лет убивала Украину. За последние годы она стала еще циничнее и высокомернее. Они считают, что в условиях войны все позволено, но люди не столь уступчивы. Украинцы - героический народ, они оказывали и оказывают сопротивление России. Мало того, tэти люди прошли два Майдана, воевали за независимость во время двух революций. Украинцы гордые и свободолюбивые люди.

– Вы обвинили Порошенко в коррупции. Решили сжечь все мосты?

– Конечно, я твердо в это верю. Неважно, сожжем мосты или нет. Я 9 лет был президентом Грузии – полностью контролировал страну, через мои руки прошли десятки миллиардов. Во время моего правления ВВП Грузии увеличился в 4 раза, а бюджет - в 12 раз. Единственная причина, по которой это удалось, – мы ничего не украли. Я не стал олигархом. приехав в Украину, я стал губернатором одного из самых прибыльных и стратегически важных регионов – Одесского. Тогда Порошенко спрашивал у меня: "Почему ты не собираешь деньги с местного бизнеса?" В Одессе я легко мог стать мультимиллионером, но я отказался, остался на стороне людей, поскольку нельзя быть по обе стороны. В Украине отрыв простых людей от олигархов огромен и он растет.

Я люблю украинцев, чувствую себя одним из них. Но я не принимаю гнилой класс олигархов, которые каждый день насмехаются над своими героями.

– Господин президент, что будет, если Вы проиграете дело в суде и не вернете гражданство?

– Самое главное - почему Порошенко это сделал, пока я был за границей. Он не хочет, чтобы я участвовал в жизни общества. Он сделал это тайно, совсем как в СССР поступали с диссидентами: высылали за границу, лишали гражданства и обвиняли в том, что они - враги или психически нездоровые люди. Сейчас, если вы послушаете украинскую пропаганду, узнаете, что Саакашвили - сумасшедший или что он за рубежом распространяет антиукраинские заявления. Для власти разговоры об олигархах - антиукраинские, а я считаю самих олигархов самым антиукраинским явлением. Их пребывание в политике - позор. Я прошу позволить мне вернуться и обратиться в суд.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что это не является вопросом помощи или отказа в помощи Украине, несмотря на то, что Литва, конечно же, поддерживает Украину. Президент Даля Грибаускайте также твердо высказалась по вопросу коррупции в Украине. Я требую защиты в суде, где действует федеральное право. Мало того, в Украине сейчас действует хитрая практика давления, когда присваивают имущество людей. Фермеры вдруг видят, что их фермы нет, бизнес отнят. А власть говорит: "Пожалуйста, поставьте сюда вашу подпись". Они подделывают подписи. Со мной случилось то же самое. Во-первых, кто-то на мое имя зарегистрировал партию. Мое имя было украдено, поскольку какого-то украинца переименовали в Михаила Саакашвили, чтобы провернуть эту политическую хитрость. Так пытались нейтрализовать мою партию, чтобы она не была действенной. Потом выпустили газету с подделанной моей подписью. Я говорю: "Что за чертовщина?" Они отвечают: "Да, наверное, подпись ненастоящая". Мы сталкиваемся с такими дешевыми открытыми фактами подлога, по сути с уполномоченными мошенниками.

Итак я вернусь в суд и докажу, что все подписи подделаны, что это нарушение основных законов, Конституции, международного права. И любой серьезный украинский эксперт или юрист скажет то же самое. (...)

– Каким паспортом Вы сейчас пользуетесь?

– Украинским.

– У Вас все еще есть украинский паспорт?

– Да, конечно.

– Но, по закону, этого делать нельзя?

– Они так говорят. Но я был в США, прошел паспортный контроль, никаких проблем не было. Был в Польше, тоже без проблем.

– Политический лидер без страны. Странно, не так ли?

– Я не чувствую себя "без страны". У меня была большая поддержка в Украине и Грузии. Сейчас несколько дней я провел в Польше, где чувствовал поддержку встреченных людей. Суть в том, что постсоветскими странами правят олигархи. Сотрите, что происходит в Молдове, Грузии, Украине. Выборы там ничего не значат, власть принадлежит тем, у кого есть деньги, кто правит СМИ, правоохраной. Они могут делать, что угодно. Придут выборы, они впишут те цифры, которые им нужны. Путин не пытается фальсифицировать. Организуют официальные выборы, но все знают, кто есть кто. В данной ситуации все притворяются слепыми.

Как обстоят дела в Молдове и Грузии: ты говоришь с министром, но знаешь, что он ненастоящий министр, говоришь с премьером, президентом, но знаешь, что это не премьер и не президент. Всегда кто-то за ними стоит. В Грузии – Иванишвили, крупнейший частный акционер "Газпрома", в Молдове – Александр Плахотнюк. Ахметов и другие олигархи пытаются сделать то же самое в Украине. Кто на само деле принимает решения?

В Украине большая часть министров сейчас - не министры. Конкретными сферами управляют олигархи. К примеру, если есть вопросы, связанные с финансами, обращаешься не к министру, а идешь в парламент и говоришь с каким-то человеком из "тени", который в публичных дискуссиях никогда не участвует. Он может быть и не в парламенте, а, скажем, это дальний партнер по бизнесу президента, который все решает в министерстве. Они насмехаются над системой. Система не имеет ничего общего с демократией. У меня возникает вопрос, как мы можем одолеть Россию, если у нас система такая же, только слабее.

Нам нужна прозрачная система, в которой люди могут реализовать себя, почувствовать себя ее частью. Если они этого не ощущают, как они могут бороться за свою страну? Основное наше отличие от россиян - это то, что мы можем полагаться на суды, и в стране действуют демократические правила, но не для олигархов. Они считают, что война - хорошее время для того, чтобы заработать. Что они и делают. Основные военные заказы Украины и прочее идет через руки друзей Порошенко.