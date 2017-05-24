Руководство Литвы: эмбарго БелАЭС не создаст проблем с ВТО

"У нас не возникнет (трудностей в реализации ограничений на электроэнергию с безопасных АЭС из третьих стран - BNS), потому что это вопрос не только энергетики, не только электроэнергии, но и национальной безопасности, в этой связи наше решение является легитимным, и мы твердо будем его придерживаться" - заявила в среду журналистам в Вильнюсе президент Литвы Даля Грибаускайте.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас убежден, что ВТО не должно предъявлять претензии по поводу уже принятого закона об ограничении импорта электроэнергии. Министр подчеркнул, что это эмбарго связано с национальной безопасностью Литвы, поэтому, если возникнет спор с ВТО, то страна может решить этот вопрос в свою пользу.

"У нас есть принятый Сеймом закон - то есть установленные критерии, по которому мы оцениваем безопасность или небезопасность атомной электростанции относительно нашей национальной безопасности. Эту оценку мы представим как можно скорее, планируем в июне, и по сути, если говорить о соответствии, то закон составлен так, что если будут какие-то вопросы, то мы действительно найдем решения", - сказал министр BNS.

В интервью литовской деловой газете Verslo zinios М. Шефчовик сказал, что внутри ЕС нельзя запретить импорт электроэнергии, производимой на АЭС, а запреты на импорт атомной энергии из третьих страны должны получить оценку с учетом установок Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, целью ЕК является то, чтобы Белорусская АЭС отвечала высочайшим стандартам безопасности.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. А в апреле этого года литовский сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

Белоруссия не является членом ВТО, однако Россия, импорт электроэнергии из которой также будет ограничен, с 2012 года является членом этой организации.