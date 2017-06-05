Руководители Литвы выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Лондоне

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 10:43
Руководители Литвы в воскресенье выразили соболезнования в связи с гибелью людей во время террористического выпада в Лондоне.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Президент Даля Грибаускайте пожелала стойкости семьям жертв, надежды и выдержки всем, кого затронул этот теракт.

"Глава государства осудила этот варварский выпад и ничем не оправданную жестокость, а также заявила о твердой солидарности Литвы с лондонцами и всеми жителями Соединенного Королевства", - говорится в сообщении, распространенном президентской пресс-службой.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что предотвращение террора - это исключительно сложная задача для всех европейских служб.

"В этой борьбе за безопасность в наших государствах необходима сплоченность общества и правоохраны. Литва солидарна с Соединенным Королевством и подтверждает свою решимость совместными с международным сообществом усилиями бороться с вызовами терроризма", - говорится в соболезнованиях премьера.

Террористическую атаку в Лондоне осудил и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

МИД Литвы сообщил, что в настоящее время не располагает данными о том, что при этом теракте пострадали граждане Литвы.

BNS
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