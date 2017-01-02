Руководители Литвы осуждают выпад в Стамбуле

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 09:00
Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквернялис осудили теракт, совершенный в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Как говорится в сообщении администрации президента, Д. Грибаускайте отмечает, что "Литва осуждает насилие против невинных людей, которое нельзя ничем оправдать, и выражает свою солидарность с гражданами Турции".

Глава государства выразила соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и пожелала силы духа семьям и близким жертв, сплоченности и единства турецкому народу.

Премьер-министр С. Сквярнялис, как говорится в правительственном сообщении, "осуждает любые теракты против мирных жителей".

Премьер также выразил соболезнование премьеру Турции Бинали Йылдырыму. Он отметил, что атака была направлена не только против Турции -у терроризма нет границ. По его словам, Литва выражает солидарность с Турцией и подтверждает свою готовность бороться с вызовами терроризма вместе с международной общественностью.

Атаку осудил и МИД Литвы.

BNS
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