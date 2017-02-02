Россия решила прекратить переговоры с Литвой

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BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 09:09
Россия готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она надеялась, что пассажирский поезд Калининград-Москва быстрее доедет до конечной точки, за счет того, что литовские пограничники и таможенники будут проверять пассажиров во время движения поезда, однако переговоры по этому вопросу затянулись, сообщает Lietuvos žinios.
© A.Morozovo nuotr.

Администрация Калининградской области сообщила, что в связи с изменениями геополитической ситуации она не будет продолжать переговоры с Литвой по вопросу упрощенной проверки пассажирских поездов, следующих транзитом через Литву.

В соответствии с порядком, который действует уже 14 лет, транзитные поезда в Литве проверяют на КПП приграничных железнодорожных вокзалов – в Кене и Кибартай.

Транзитом через Литву ездят около 0,5 млн. граждан России в год.

По словам председателя парламентского комитета иностранных дел Эгидиюса Варейкиса, изменение порядка проверки - это объект дискуссии Евросоюза и России, а не Литвы и России.

"Видно, Россия поняла, что изменить порядок транзита очень сложно, поэтому отступила", – сказал Варейкис.

BNS
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