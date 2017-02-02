Россия решила прекратить переговоры с Литвой

Администрация Калининградской области сообщила, что в связи с изменениями геополитической ситуации она не будет продолжать переговоры с Литвой по вопросу упрощенной проверки пассажирских поездов, следующих транзитом через Литву.
В соответствии с порядком, который действует уже 14 лет, транзитные поезда в Литве проверяют на КПП приграничных железнодорожных вокзалов – в Кене и Кибартай.
Транзитом через Литву ездят около 0,5 млн. граждан России в год.
По словам председателя парламентского комитета иностранных дел Эгидиюса Варейкиса, изменение порядка проверки - это объект дискуссии Евросоюза и России, а не Литвы и России.
"Видно, Россия поняла, что изменить порядок транзита очень сложно, поэтому отступила", – сказал Варейкис.