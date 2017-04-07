Решение по букве w в документах президент Литвы примет только после выводов комиссии по языку

 (1)
BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 15:19
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ее решение относительно разрешения писать имена и фамилии в документах нелитовскими бувами латинской основы будет зависеть от заключения Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ).
© DELFI

"Здесь мне придется исходить из толкования Конституционного суда, что этот вопрос должен быть окончательно решен, и нужно будет мнение ГКЛЯ, и только после получения выводов комиссии я смогу принять решение, утвердить такой закон или нет", - сказала президент журналистам в Вильнюсе в пятницу.

Половина членов Cейма на этой неделе зарегистрировала проект Закона о написании имен и фамилий в документах, который позволит писать имена и фамилии на основной странице удостоверяющих личность документов нелитовскими буквами латинского алфавита.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Решение по букве w в документах президент Литвы примет только после выводов комиссии по языку (1)

Решение по букве w в документах президент Литвы примет только после выводов комиссии по языку
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ее решение относительно разрешения писать имена и фамилии в документах нелитовскими бувами латинской основы будет зависеть от заключения Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ).

Президент Литвы: руководство Сирии и России должно знать красные линии Линкявичюс: мы понимаем необходимость ударов США (160)

Dalia Grybauskaitė
США, которые нанесли ракетные удары в Сирии, должным образом отреагировали на смертельную химическую атаку, в которой Запад обвиняет режим президента Сирии Башара Асада, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

В Литву прибывает глава китайского парламента (3)

В Литву прибывает глава китайского парламента
В Литву на следующей неделе прибывает председатель парламента Китая, который считается третьим лицом в иерархии Коммунистической партии Китая.

Литву посетят главком ВС и министр обороны Нидерландов

Amsterdamas, Olandija
На следующей неделе Литву посетят министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС), генерал Том Миддендорп.

Сейм Литвы вновь приступит к вопросу двойного гражданства (11)

Сейм Литвы вновь приступит к вопросу двойного гражданства
В парламенте Литвы готовится новая инициатива по решению вопроса двойного гражданства - предлагается сохранить литовское гражданство за лицами, которые получают гражданство стран Евросоюза или НАТО.
Facebook друзья
Rambler's Top100