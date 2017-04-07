Решение по букве w в документах президент Литвы примет только после выводов комиссии по языку

"Здесь мне придется исходить из толкования Конституционного суда, что этот вопрос должен быть окончательно решен, и нужно будет мнение ГКЛЯ, и только после получения выводов комиссии я смогу принять решение, утвердить такой закон или нет", - сказала президент журналистам в Вильнюсе в пятницу.

Половина членов Cейма на этой неделе зарегистрировала проект Закона о написании имен и фамилий в документах, который позволит писать имена и фамилии на основной странице удостоверяющих личность документов нелитовскими буквами латинского алфавита.