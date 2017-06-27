Пукаса из-за сексуальных домогательств могут лишить депутатской неприкосновенности

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис во вторник попросил Сейм разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса в досудебном расследовании о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

По данным прокуратуры, в начале этого года К. Пукас мог сексуально домогаться четырех женщин. Досудебное расследование было начато в марте на основании заявления предположительно пострадавших от него девушек.

Прокуратура также утверждает, что К. Пукас держал оружие в сейфе в его рабочем помещении в парламенте, не обеспечив его безопасности.

Эти преступления могут повлечь штраф, ограничение свободы или арест. Досудебное расследование проводится в Вильнюсской участковой прокуратууре.

Члены Сейма инициировали в отношении К. Пукаса импичмент из-за его домогательств. В этом процессе сейчас ожидается позиция Конституционного суда.

К. Пукас избран в Сейм по списку партии "Порядок и справедливость" в многомандатном округе.