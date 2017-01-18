Прокуратура Литвы просит лишить депутатской неприкосновенности Адоменаса и Путейкиса

BNS
среда, 18 января 2017 г. 19:45
Литовская прокуратура обратилась к Сейму с просьбой снять неприкосновенность с консерватора Мантаса Адоменаса и представителя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Наглиса Путейкиса в делах о клевете.
Mantas Adomėnas
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Обращение к Сейму предпринято по поручению суда, потому что это дела частного обвинения, не досудебное расследование - относительно отмены правовой неприкосновенности двух членов Сейма, М.Адоменаса и Н.Путейкиса", - подтвердила в среду BNS пресс-атташе Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Поступление таких обращений подтвердила BNS и представитель председателя Сейма Даля Венцявичене.

Снять иммунитета с парламентария М.Адоменаса просит Вильнюсский окружной суд (ВОС), получивший жалобу журналиста Руты Янутене на клевету - в порядке частного обвинения. Она добивается признания М.Адоменаса виновным в клевете из-за его утверждений о продажных средствах массовой информации и присуждения ей 5000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба.

ВОС обратился с аналогичной просьбой и в отношении Н.Путейкиса. Признания его виновным в клевете добивается Кристина Апанавичюте-Суликене. Сейм уже рассматривал подобную просьбу суда во время своего прошлого срока полномочий, но тогда он не дал согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности.

В соответствии с Конституцией, член Сейма без согласия парламента не может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергнут аресту, его свобода не может быть ограничена и другим способом.

BNS
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Прокуратура Литвы просит лишить депутатской неприкосновенности Адоменаса и Путейкиса

Mantas Adomėnas
Литовская прокуратура обратилась к Сейму с просьбой снять неприкосновенность с консерватора Мантаса Адоменаса и представителя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Наглиса Путейкиса в делах о клевете.

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