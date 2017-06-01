Программы на языках ЕС должны составлять не менее 90% всех телепрограмм в пакете потребителей Литвы

BNS
четверг, 1 июня 2017 г. 16:39
Программы на официальных языках Европейского Союза (ЕС) должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в Интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм, постановил в четверг Сейм Литвы.
Putinas TV ekrane
© Vida Press

За такие поправки, предложенные консерваторами Лауринасом Кащюнасом, Жигимантасом Павилёнисом, Паулюсом Саударгасом, Витаутасом Кярнагисом проголосовали 66 членов Сейма, против было три парламентария, пять членов Сейма воздержались.

"Сейчас до 30% всех ретранслируемых программ в Литве - на русском языке", - сказал Л. Кащюнас.

Согласно принятому дополнению к Закону об информировании общества, телепрограммы на официальных языках ЕС должны составлять не менее 90% количества программ при предоставлении литовским потребителям услуг по распространению телепрограмм или отдельных программ в Интернете и не менее 90% ретранслируемых телепрограмм в каждом из предлагаемых потребителям основном пакете телепрограмм.

Это требование не распространяется на пакета программ, которые предлагается купить за отдельную плату.

Программы, которые переводятся на официальный язык ЕС или показываются с субтитрами на официальном языке ЕС, будут приравниваться к программам на официальном языке ЕС.

"Так мы будем поощрять употребление государственного языка и других официальных языков, уменьшать зависимость от информационного пространства Кремля", - сказал Л. Кащюнас.

Литовская комиссия по радио и ТВ, которая 6-12 марта изучила сетку программ литовских телеканалов, установила, что на телеканале Lietuvos rytas 38% эфирного времени занимала созданная в России продукция, включая анонсы фильмов или программ. На канале BTV российские программы и фильмы занимали 35,5% эфирного времени, на канале TV6 – более 7%, на каналах TV3 и TV8 – примерно по 2% эфирного времени.

BNS
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Программы на языках ЕС должны составлять не менее 90% всех телепрограмм в пакете потребителей Литвы

Putinas TV ekrane
Программы на официальных языках Европейского Союза (ЕС) должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в Интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм, постановил в четверг Сейм Литвы.

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