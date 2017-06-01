Программы на языках ЕС должны составлять не менее 90% всех телепрограмм в пакете потребителей Литвы

Программы на официальных языках Европейского Союза (ЕС) должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в Интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм, постановил в четверг Сейм Литвы.

За такие поправки, предложенные консерваторами Лауринасом Кащюнасом, Жигимантасом Павилёнисом, Паулюсом Саударгасом, Витаутасом Кярнагисом проголосовали 66 членов Сейма, против было три парламентария, пять членов Сейма воздержались.

"Сейчас до 30% всех ретранслируемых программ в Литве - на русском языке", - сказал Л. Кащюнас.

Согласно принятому дополнению к Закону об информировании общества, телепрограммы на официальных языках ЕС должны составлять не менее 90% количества программ при предоставлении литовским потребителям услуг по распространению телепрограмм или отдельных программ в Интернете и не менее 90% ретранслируемых телепрограмм в каждом из предлагаемых потребителям основном пакете телепрограмм.

Это требование не распространяется на пакета программ, которые предлагается купить за отдельную плату.

Программы, которые переводятся на официальный язык ЕС или показываются с субтитрами на официальном языке ЕС, будут приравниваться к программам на официальном языке ЕС.

"Так мы будем поощрять употребление государственного языка и других официальных языков, уменьшать зависимость от информационного пространства Кремля", - сказал Л. Кащюнас.

Литовская комиссия по радио и ТВ, которая 6-12 марта изучила сетку программ литовских телеканалов, установила, что на телеканале Lietuvos rytas 38% эфирного времени занимала созданная в России продукция, включая анонсы фильмов или программ. На канале BTV российские программы и фильмы занимали 35,5% эфирного времени, на канале TV6 – более 7%, на каналах TV3 и TV8 – примерно по 2% эфирного времени.