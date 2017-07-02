Прогноз Ландсбергиса: Сквернялис может не продержаться на своем посту до начала осенней сессии

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 2 июля 2017 г. 15:31
Президент Литвы Даля Грибаускайте не доверяет этому правительству, а сам премьер-министр Саулюс Сквернялис вряд ли останется на своем посту во время осенней сессии.
Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Так на просьбу прокомментировать пятничную словесную перепалку между президентом и премьер-министром DELFI ответил глава Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Президент ясно дала понять, что не доверяет этому правительству. По крайней мере я так понял ее слова", – сказал Ландсбергис.

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По его словам, это второй раз, когда президентская служба шлет правительству и правящей коалиции весть.

"В первый раз глава страны сказала об этом в своем годовом выступлении - сказала, что это правительство неспособно осуществить элементарные реформы, в которых нуждаются люди. Трудовой кодекс, лесничества – нет ни действующего большинства, ни идеи, как это можно изменить", – сказал Ландсбергис.

По словам политика, Грибаускайте в своем выступлении якобы указала и человека, который за это отвечает, хотя сам Сквернялис ведет себя отчаянно.

"Я так понимаю, президент ткнула пальцем в ответственное лицо – Сквернялиса. А реакция премьер-министра – отчаянная: он обвинил всех, кого только можно, и обвинил президента в том, что она не дает ему работать. Но президент права – это правительство недееспособно и неясно, продержится ли оно до осени", – сказал консерватор.

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